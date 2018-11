EU-ledere godkender brexitaftale og lover tæt samarbejde

EU's ledere nikker på et brexittopmøde i Bruxelles ja til skilsmissepapirerne for Storbritanniens EU-exit.

EU's stats- og regeringschefer godkender på et brexittopmøde i Bruxelles udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring for Storbritanniens udtræden af EU.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

De to dokumenter udgør tilsammen papirerne for Storbritanniens skilsmisse med EU.

Det er de øvrige 27 EU-lande ud over Storbritannien, der søndag formiddag har nikket ja til aftalen.

Aftalen skal stemmes igennem i både det britiske parlament og Europa-Parlamentet, før den kan træde i kraft.

I en pressemeddelelse understreger Det Europæiske Råd, som består af EU-landenes ledere, at man er fast besluttet på at have et tæt forhold til Storbritannien i fremtiden.

De sender også en tak til EU's chefforhandler, Michel Barnier, for sin utrættelige indsats.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder på Twitter aftalen for "balanceret".

- Det er en vigtig milesten i brexitforhandlingerne. Men vi er der ikke helt endnu - næste skridt er en godkendelse i det britiske parlament, skriver han.

Udtrædelsesaftalen er juridisk bindende og skal regulere en lang række områder.

Det gælder blandt andet det finansielle mellemværende mellem EU og Storbritannien og rettigheder for britiske borgere i EU-lande og omvendt.

Den politiske erklæring er en ikke-bindende hensigtserklæring om, hvordan det fremtidige forhold skal være mellem Storbritannien og EU.

Der er imidlertid stadig langt til, at der er helt styr på briternes farvel til EU. Brexitaftalen møder stor modstand i London, hvor premierminister Theresa May skal kæmpe for at få aftalen stemt igennem.

DUP, som er Mays støtteparti i Nordirland, sagde efter et årsmøde lørdag, at det agter at stemme imod brexitaftalen.

Tidligt søndag udsendte May et "brev til nationen", hvor hun lover at kæmpe med "hjerte og sjæl" for aftalen. I brevet forsøger hun at forsikre briterne om, at aftalen er i alles interesse.

Storbritannien træder ud af EU den 29. marts 2019. Om det bliver med eller uden en aftale, vil tiden vise.