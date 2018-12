EU-lande vil undgå nye hvidvasksager med ny handlingsplan

EU-landene vil med en række tiltag hindre, at flere europæiske banker bliver ramt af hvidvasksager.

Det står klart tirsdag, hvor medlemslandenes finansministre har nikket ja til en handlingsplan, der skal bekæmpe hvidvask.

Tiltaget kommer, efter at en række store hvidvasksager i europæiske banker - heriblandt Danske Bank - har vakt bekymring i EU. Reglerne mod hvidvask bliver ikke altid overvåget og gennemført ordentligt på tværs af EU, lyder det.

Det skal der ændres på med hjælp fra handlingsplanen, der består af otte kortsigtede mål.

Blandt dem er, at faktorer, der har bidraget til de seneste hvidvasksager, bliver identificeret. Det skal gøre det nemmere for fremtiden at finde længerevarende løsninger.

Derudover bliver der i målene også lagt op til, at der skal være bedre samarbejde mellem myndighederne.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at hvidvask er "et stort problem" i EU. Derfor finder han det positivt med en handlingsplan.

- Vi skal have en handlingsplan mod hvidvask i EU, fordi vi har brug for en stærk europæisk ramme omkring bekæmpelse af hvidvask. Vi har set, at Danmark har haft nogle rigtig store sager, men vi er ikke det eneste land.

- Derfor er alle lande i EU nødt til at højne niveauet og få fælles regelsæt, så vi kan bekæmpe hvidvask i fællesskab, siger Kristian Jensen.

I september præsenterede EU-Kommissionen et udspil, der skal styrke overvågningen af finansielle institutioner i EU. Udspillet, der fortsat ligger til diskussion, har blandt andet til formål at bekæmpe hvidvask.