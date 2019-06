EU-lande skal stramme sig an for at nå klimamål

I evaluering af de første nationale klimaplaner for EU-lande siger EU-Kommissionen, at ambitioner skal øges.

Der er en lille skov af løftede pegefingre fra EU-Kommissionen til medlemslandene, som har indsendt udkast til nationale planer for klimamål.

Ambitionsniveauet skal øges, hedder det sammenfattet om planerne, der dækker perioden fra 2021 til 2030. Også Danmark får kritik.

Det er første gang, at medlemslandene har udarbejdet udkast til energi- og klimaplaner.

- Planerne er dog stadig mangelfulde med hensyn til vedvarende energi og energieffektivitetsbidrag, hvorfor det vil kræve en styrket fælles indsats at nå EU's overordnede klima- og energimål, skriver kommissionen.

Der er vedtaget et fælles EU-mål for vedvarende energi på 32 procent og for energieffektivitet på 32,5 procent.

Som de aktuelle planer ser ud, vil der mangle 1,6 procentpoint for vedvarende energi, og 6 procentpoint for energieffektivitet.

EU-landene har nu et halvt år til at hæve niveauet i de nationale planer, så man samlet kommer på rette kurs.