EU-lande opgiver at besætte topjob og aftaler nyt møde

30. juni skal EU's stats- og regeringschefer mødes igen for at nominere personer til ledende EU-stillinger.

Det var planen, at EU's stats- og regeringschefer skulle sætte navne på personer til flere topjob i EU i forbindelse med et topmøde torsdag.

Men det lykkedes ikke. I stedet har EU-landenes ledere besluttet at mødes igen 30. juni. Det oplyser EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde.

- Topmødet har haft en fyldig debat om nomineringer, og vi har også taget hensyn til udtalelser fra Europa-Parlamentet.

- Der er ikke flertal for nogen kandidat, og Det Europæiske Råd er enedes om, at der er brug for en samlet pakke, der tager hensyn til EU's mangfoldighed.

- Vi mødes igen 30. juni. Og indtil da vil der være konsultationer - også med Europa-Parlamentet, siger Tusk.

Der var både kandidater, der har stået åbent frem, og flere navne fra rygtebørsen i spil.

Den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager er en af de åbne kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen.

Det er ifølge EU-traktaten stats- og regeringscheferne, som skal nominere en kandidat, og denne skal så godkendes af Europa-Parlamentet ved en afstemning.

Det ekstra topmøde vil ifølge Ritzaus oplysninger finde sted sidst på eftermiddagen. Det er samme dag, som de store EU-landes ledere er kommet tilbage fra G20-topmøde i Japan.