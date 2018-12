EU-lande holder fast: Brexit kan ikke forhandles igen

Hvis britiske parlamentarikere havde håbet eller troet, at premierminister Theresa May på et EU-topmøde kunne vinde indrømmelser, så blev torsdagens møde endnu et skuffende kapitel i den lange skilsmisseproces.

EU-landene vil ikke genforhandle den udtrædelsesaftale, der blev godkendt på et topmøde 25. november.

Det havde lederne sagt allerede inden mødet. Men ved midnatstid torsdag kunne May - og det britiske parlament - også få det på skrift i kraft af konklusionerne fra topmødet i Bruxelles.

- Den er ikke åben for genforhandling, siger EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde.

May måtte tidligere på ugen udskyde en afstemning i Underhuset, som skal godkende aftalen. Det stod klart, at hun ville tabe. Nu er den udsat til januar.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, understreger efter mødet, at aftalen skal kunne fungere for begge parter.

- Selvfølgelig skal vi bruge et ja fra Underhuset. Men vi skal også bruge et ja fra Europa-Parlamentet. De to er lige vigtige, siger Juncker.

Problemet for EU-landene er, at det er svært at få øje på, hvad det britiske parlament ønsker.

Der tegner sig ikke noget præcist billede af, hvad der ville kunne få dem til at acceptere en aftale, hvis de også skal holde sig inden for de ultimative krav, som EU har.

Briterne "skal finde ud af, hvad de ønsker - i stedet for at spørge os", siger Juncker.

Og det skal ske meget snart, uddyber han.

Han siger, at man fra EU's side "vil sætte tempo på processen med at indgå en fremtidig aftale".

Det sidste er afgørende for briterne. Det står også skrevet i konklusionerne, at man vil bestræbe sig på snarest muligt at blive enige om fremtidens forhold.

Siden den britiske regerings advokat for nylig fremlagde sin vurdering af udtrædelsesaftalen, har frygten for, at Storbritannien bliver fanget på ubestemt tid i et toldsamarbejde med EU, overskygget alt.