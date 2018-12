EU-lande er tæt på håndslag om at fjerne terror fra nettet

Der er vigtigt med en bred løsning i EU-regi om hurtigt at få fjernet terrorindhold på internettet, mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Derfor kan han før et EU-justitsministermøde i Bruxelles med tilfredshed konstatere, at landene er tæt på en fælles holdning til et lovforslag, så terrorindhold skal fjernes i løbet af en time.

Loven kan, hvis det hele lykkes, være på plads senest i marts næste år.

- Det er vigtigt, at vi i Europa gør alt, hvad vi kan, for at bekæmpe det. Det er farligt, for det er noget af det, der også kan give unge mennesker inspiration til at blive radikaliserede. Så jeg synes, at det er et fælles europæisk projekt, siger Søren Pape Poulsen på vej ind til mødet.

Han kalder indholdet i det konkrete forslag, der blev fremlagt af Europa-Kommissionen 12. september, for godt - i "det store og hele".

Ikke alle er enige i den dom.

31 organisationer for borger- og menneskerettigheder, herunder Human Rights Watch, udtrykker bekymring i et brev sendt i denne uge til Søren Pape Poulsen og de øvrige justitsministre i EU.

De understreger, at det overordnede mål om at fjerne terrorindhold er godt. Men det er den fremlagte metode ikke. Definitionen af, hvad der er terror, er for bred og for vag.

- Det øger risikoen for, at der sker en vilkårlig fjernelse af materiale, der er lagt på nettet af borgerrettighedsforkæmpere, journalister og individer, baseret på deres formodede politiske tilknytning, aktivisme, religiøse tilhørsforhold eller nationalitet, skriver de i brevet.

Justitsministeren har ingen bekymring i den retning.

Spørgsmål: Hvad der er terror for nogle, vil andre måske kalde frihedskamp. Hvem skal bestemme, hvad der er terror?

- Det skal ske ud fra de definitioner, der er fælles i EU, som vi i øvrigt også bruger i Danmark. Der er helt klare definitioner af det.

- For jeg er enig med dig i, at det er forskelligt fra gruppe til gruppe, netop derfor har vi brug for fælles definitioner, siger ministeren.

Han påpeger, at forslaget ikke ændrer på, hvad man betragter som terror nu. Så bliver det en drøftelse af, om man bryder sig om den aktuelle definition, som allerede benyttes i andre sammenhænge.

Fjernelse af indholdet skal ske i samarbejde med it-selskaber som eksempelvis Facebook. De kan straffes, siger Pape, hvis de ikke fjerner det straks, når EU-landene kræver det.

- Der er sat straffe ind. Hvis du ikke har fjernet det, så kan man indlede en sag mod dem, og så bliver de straffet for det, siger han.

- Tager vi Facebook som eksempel, har de kun en interesse i, at de ikke bliver kendt som nogen, der hoster og bliver platform for radikaliserende indhold, siger han.

EU-Parlamentet har endnu ikke stemt om en holdning til forslaget. Så snart den er faldet på plads, og forudsat at EU-landene bliver enige, indledes forhandlinger om, hvordan loven skal være.