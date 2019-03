EU-lande er enige om model for udskydelse af brexit

Først var der én dato. Så var der to, og pludselig var hele kalenderen i spil, da EU's stats- og regeringschefer på et flere timer forsinket møde sent torsdag skulle blive enige om at udskyde brexit.

- Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi har nået en aftale, siger EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde.

Resultatet bliver, at EU-landene er klar til at udskyde brexit fra 29. marts til 22. maj. Men det er på betingelse af, at premierminister Theresa May får skilsmisseaftalen fra november godkendt i det britiske parlament i næste uge.

Får hun ikke det, vil man udskyde brexit - men kun til 12. april. Inden den dato forventer EU-landene, siger erklæringen, at den britiske regering skal vise, hvilken vej frem den ønsker.

Den dato er ifølge flere EU-diplomater valgt, fordi det er sidste chance for en beslutning om, hvorvidt der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj.

Få eller ingen af stats- og regeringscheferne tror på, at May kan få skilsmisseaftalen godkendt i parlamentet i London. Den er to gange tidligere faldet i meget store nederlag i Underhuset.

Dermed er det op til May at afgøre, om hun ønsker en lang forlængelse. For så skal premierministeren sige, at hun vil afholde valg til Europa-Parlamentet.