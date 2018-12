EU-lande bekæmper kritiserede chaufførforhold med ny aftale

Natten til tirsdag er transportministrene i EU's medlemslande blevet enige om en vejpakke, der forbedrer forholdene for lastbilchauffører i unionen.

Forhandlingerne varede længe, men til sidst kom de i mål med nye regler.

- Aftalen sikrer mere fair regler for chauffører og transportselskaber og større effektivitet for nationale kontrolmyndigheder.

- Chauffører får bedre arbejdsbetingelser, og selskaber, der opererer i flere medlemslande, får mere klarhed i forhold til de juridiske regler, siger Østrigs transportminister, Norbert Hofer, der var vært for mødet.

De langvarige forhandlinger skyldtes blandt andet, at lande som Danmark var utilfredse med udspillet, der lå på bordet.

En af transportminister Ole Birk Olesens (LA) anker var, at chauffører kunne tage deres ugentlige hvil i førerhuset. Men det og flere andre elementer er altså faldet på plads i nattens løb, så også Danmark kunne nikke ja til de nye regler.

Fagforbundet 3F har fulgt sagen om filippinske chauffører, der levede under kritisable forhold i en lejr i Padborg som ansatte hos transportfirmaet Kurt Beier Transport, tæt.

Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport, ser flere gode elementer i aftalen. Men der skal mere til, hvis en ny Padborgsag skal undgås.

- Jeg tror ikke, at det er nok til at undgå lignende sager i fremtiden. Det kræver, at man gør noget nationalt, siger han.

Han peger blandt andet på, at det kræver bedre kontrol af, hvor chaufførerne faktisk har været, samt hvordan de bor.

- Jeg tror stadig, at vi kommer til at se nogle, som vil forsøge at undgå reglerne og bruge lavtlønnede til deres transport.

- Men hvis vi får fulgt op på det i Danmark og får det kontrolleret, så er det en god aftale, siger Jan Villadsen.

Og her er Danmark allerede godt på vej.

Beskæftigelsesministeren og transportministeren indkaldte for et par uger siden de involverede parter i Padborgsagen til en drøftelse for at undgå lignende sager i fremtiden, fortæller Villadsen.