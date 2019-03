EU-lande afviser Saudi-Arabien på sortliste for hvidvask

EU-landene afviser at få Saudi-Arabien og andre lande på EU-Kommissionens sortliste over lande, der har manglende kontrol med hvidvask.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det blev meldt ud onsdag efter et møde mellem repræsentanter fra medlemslandene inden et formelt ministerrådsmøde torsdag i Bruxelles.

Her vil ministrene komme med deres fælles afvisning til kommissionen.

Landene kan ikke støtte forslaget til listen i sin nuværende form. Det fremgår af en fælles skrivelse, som AFP har set.

Anken går på, at kommissionen har udarbejdet listen på en "uklar måde", og at den "potentielt indeholder juridiske udfordringer".

Ifølge AFP var der tale om en enstemmig afvisning fra landenes repræsentanter.

Foruden Saudi-Arabien er blandt andet Panama og Nigeria blevet foreslået til at komme på listen.

I forvejen er lande som Iran, Irak, Pakistan, Etiopien og Nordkorea på listen.

At være på listen betyder ikke, at lande får sanktioner lagt over sig. Men listen forpligter europæiske banker til at føre strammere kontrol med overførsler, der involverer de sortlistede lande.

For cirka en måned siden offentliggjorde EU-Kommissionen sit forslag til en udvidelse af listen.

I den forbindelse sagde EU's retskommissær, Vera Jourova, at hun var overbevist om, at EU-landene ikke vil spænde ben for udvidelsen af listen.

Meldingen fra kommissionen fik dog kritik fra blandt andet Storbritannien, som frygter for landets økonomiske relationer til kongedømmet Saudi-Arabien.

Det skyldes, at Saudi-Arabien importerer store mængder varer og våben fra EU. Også flere britiske storbanker opererer i landet.

På ministerrådsmødet torsdag og fredag deltager fra Danmark udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).