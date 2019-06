I en evaluering af en dansk klimaplan for de kommende ti år kræver EU-Kommissionen, at Danmark redegør for, hvordan vigtige mål nås.

Der påpeges flere mangler i udkastet til den nationale plan, som den afgående regering har fremlagt for perioden 2021 til 2030.

- Kommissionen henstiller, at Danmark tager skridt mod at redegøre for sin plan om at nå drivhusgasmålet for 2030 for emissioner, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem, hedder det blandt andet.

Specifikt savnes der i udkastet tiltag i byggesektoren for at øge omkostningseffektiviteten. Der kræves også en præcisering af planlagte transportpolitikker.

Desuden ønsker EU klarhed over, hvordan ambitioner for renere og mere effektiv transport og køretøjer nås.

Med det sidste følger en appel fra Dansk Energi til den kommende regering om at komme i gang så snart som muligt.

- De biler, vi køber nu, kører jo også rundt på vejene i 2030. Så alt, hvad vi køber i år, der kører på diesel og benzin, har indflydelse på de mål, vi sætter, siger administrerende direktør, Lars Aagaard, i kommentar.

Danmark skal med forløbskurver og flere foranstaltninger i transportsektoren vise vejen til at nå transportmålet i EU-direktivet om vedvarende energi, skriver kommissionen.

Danmark har et halvt år til at tilføje og "rette op" på klimaplanen.

EU-kommissærerne Maros Sefcovic og Arias Canete konstaterede i forbindelse med offentliggørelsen af planerne, at der var problemer i alle lande.

Ingen af "klimaplanerne var perfekte". Målet er ifølge Canete at "nå samme niveau af perfektion" i de nationale planer, når de nu skal rettes til.