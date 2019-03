EU-kommissær: Sidste chance for brexitaftale forpasset

- Det britiske parlament har brugt dets sidste chance for at indgå aftale om brexit, siger Pierre Moscovici.

EU's finanskommissær, Pierre Moscovici, siger, at den af briterne forkastede aftale var "sidste chance for en brexitaftale".

-Det britiske parlament har mistet dets sidste chance for at indgå en aftale om brexit, siger Moscovici dagen efter brexitafstemningen i London.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, siger Moscovici til den franske tv-station France 2.

Tirsdag aften forkastede et stort flertal i Storbritanniens parlament premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU, hvormed briternes krise er blevet dybere, da de inden for få dage skal beslutte, hvorvidt de ønsker en udtræden af EU uden en aftale, eller søge om en udsættelse i sidste øjeblik.

- Nu er tiden inde til, at briterne siger, hvad de ønsker, efter at de har gjort det klart, hvad de ikke ønsker, siger Moscovici.

Han siger EU og dets medlemslande nu er nødt til at optrappe forberedelserne på brexit.

Han fastslår, at EU ikke har planer om flere brexitforhandlinger i de kommende dage. Han siger, at EU "er relativt forberedt" på toldarrangementer uden en brexitaftale.

Premierminister Theresa May har dybt beklaget, at aftalen med EU igen blev forkastet af et stort flertal i parlamentet. Hun erklærer sig sikker på, at der findes et flertal i parlamentet til at sikre en aftale med EU, så parterne undgår et kaotisk brexit om kort tid.

- Jeg beklager dybt den beslutning, som Underhuset har truffet i aften. Jeg mener fortsat, at det bedste udfald vil være, hvis Storbritannien forlader EU på en velordnet måde, sagde May efter hendes regerings skilsmisseaftale med EU blev forkastet af et flertal på 391 medlemmer mod 242, der stemte for.

Skilsmisseaftalen blev indgået og godkendt af May og EU-landenes ledere i november 2018.