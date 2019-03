EU går mod USA: Golanhøjderne ikke er Israels territorie

Den Europæiske Union (EU) er uenig i USA's anerkendelse af Golanhøjderne som en del af Israels territorie.

Det skriver EU's udenrigschef, Federica Mogherini, i en pressemeddelelse på vegne af medlemslandene.

- EU's holdning til Golanhøjdernes status har ikke ændret sig. På linje med international lov og FN's Sikkerhedsråds resolution 242 og 497 anerkender EU ikke israelsk suverænitet over de besatte Golanhøjder, står der i pressemeddelelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag underskrev USA's præsident, Donald Trump, et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.

Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967 og erklærede det som en del af landet i 1981.

Internationalt har Israels annektering af det strategisk vigtige højdedrag aldrig været anerkendt. FN's Sikkerhedsråd fastslog i 1981, at det er besat syrisk territorium.

Den amerikanske beslutning blev straks fordømt fra syrisk side, og nu går EU også imod.

Ifølge det syriske udenrigsministerium har Trump ikke autoritet til på egen hånd at "legitimere besættelsen" af Golanhøjderne.

Fra flere sider har der lydt advarsler om, at USA's beslutning om at anerkende Israels ret til Golanhøjderne kan få vidtrækkende og farlige konsekvenser.

Rusland advarede mandag igen om en "ny bølge" af spændinger i Mellemøsten, efter Trump havde underskrevet dekretet.

Ud over Rusland, Syrien og EU har 14 andre lande i FN's Sikkerhedsråd kritiseret USA's beslutning.

I et møde onsdag skiftedes talere for hvert land til at støtte Syriens krav på området, skriver nyhedsbureauet AP.

Sydafrikas FN-ambassadør, Jerry Matjila, udtalte, at "denne unilaterale handling gør intet for at hjælpe med at finde en løsning på konflikten i Mellemøsten".

Han og andre henviste til FN's resolution fra 1981, der kaldte Israels annektering for "ugyldig og uden international juridisk effekt."