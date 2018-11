EU-formandsland rasler med nye sanktioner mod Rusland

Efter den voldsomme russiske blokade af ukrainske flådeskibe advarer EU's formandsland, Østrig, om nye sanktioner fra EU mod Rusland.

- Vedrørende spørgsmålet om yderligere sanktioner, så vil tiden vise det. Vi har et topmøde (i EU red.) i december, siger udenrigsminister Karin Kneissl efter et møde i Berlin med sin tyske kollega, Heiko Maas.

- Alt afhænger af, hvad der bliver berettet om begivenhederne, og hvordan de to parter handler, forklarer Kneissl.

Kneissl er ellers berygtet for tidligere i år at have inviteret Ruslands præsident, Vladimir Putin, med til sit bryllup.

Det fik mange lande i EU til at undre sig over, hvad meningen med det var.

EU og USA har efter den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014 indført sanktioner mod russiske personer og virksomheder med tætte forbindelser til Putin.