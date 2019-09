EU forlanger konkrete brexitforslag fra stædig Johnson

Den britiske premierminister Boris Johnsons kontor siger mandag, at den britiske regeringschef har haft et konstruktivt møde med EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

Samtidig understreger Juncker, at Storbritannien må fremsætte konkrete forslag om, hvordan den såkaldte bagstopper kan erstattes.

- Forhandlingerne vil blive intensiveret, og møder vil snart blive holdt dagligt, lyder det fra den britiske premierminister.

Johnson har hidtil stædigt fastholdt, at han udelukker en udsættelse af brexit. Det løfte har han gentaget mandag.

Storbritannien står til at forlade EU den 31. oktober. Johnson har sagt, at briterne træder ud af det europæiske fællesskab den dato - uanset om man til den tid har en skilsmisseaftale på plads.

Nyhedsbureauet AP skriver, at der ikke kom konkrete brexitforslag på bordet ved mandagens forhandlingsmøde i Luxembourg.

- EU-Kommissionen forbliver åben over for drøftelser med Storbritannien i bestræbelserne på at finde en løsning på det nuværende dødvande.

- Den opfordrer premierminister Boris Johnson til at fremsætte holdbare løsningsforslag, hedder det i en erklæring fra Junckers kontor.

Johnson siger, at han vil finde en måde, hvorpå han kan undgå at følge en ordre fra et flertal i det britiske parlament om at udsætte brexit for at undgå en udtræden af EU uden en aftale.

Han insisterer på, at den såkaldte bagstopper fjernes fra en aftale med EU. Han siger, at det er den eneste måde, hvorpå en aftale er mulig.

Bagstopperen udelukker ifølge Johnson en brexitaftale med EU, da den vil binde Storbritannien eller Nordirland til EU's regelsæt.

Bagstopperen er en del af den aftale, som den tidligere premierminister Theresa May fik forhandlet på plads med EU. Den skal sikre, at der ikke kommer en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland, ved at holde Storbritannien i toldunionen indtil en løsning er fundet.

Theresa Mays aftale er trods tre forsøg ikke blevet stemt igennem i det britiske parlament.