EU-domstol underkender milliardbøde til 35 selskaber

35 virksomheder slipper for en samlet skatteregning på 5,2 milliarder kroner, som de i 2016 blev pålagt af EU-Kommissionen.

Det har EU-Domstolen afgjort torsdag. Det fremgår af en pressemeddelelse.

En stribe multinationale virksomheder indgik aftaler med belgiske skattemyndigheder om at betale mindre i skat.

Domstolen mener ikke - modsat kommissionen - at der var tale om ulovlig statsstøtte.

Aftalen gik på, at virksomhederne fik mere gunstige vilkår for at slå sig ned i Belgien.

Til gengæld skabte de job og økonomisk vækst i landet. Muligheden har været gældende siden 2005.

- Kommissionen afgjorde på ukorrekt vis, at det belgiske system om multinationale selskabers overskud var statsstøtte, skriver domstolen i afgørelsen.

Det var det hollandske industriselskab Magnetrol, som havde indbragt sagen til domstolen. Det fremgår ikke, hvilke andre virksomheder der er tale om.

Ifølge Reuters er det på nuværende tidspunkt uklart, om dommen får konsekvenser for andre lignende sager.

EU-Kommissionen har blandt andet bedt Irland om at indkræve 97 milliarder kroner i skat fra Apple.

Samtidig er Luxembourg blevet bedt om at hente mellem 225 og 1870 millioner kroner fra Fiat Chrysler, Amazon og Engie.

Holland skal skrabe 150-225 millioner kroner fra kaffekæden Starbucks.