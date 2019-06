EU-domstol lægger op til at dømme Polen for traktatbrud

EU-Domstolens generaladvokat mener, at Polen har handlet i strid med EU-traktaterne ved at sende kvindelige dommere på pension længe før mændene.

Generaladvokat Evgeni Tanchev har vurderet sagen som en slags rådgiver for domstolen forud for en endelig domsafsigelse.

Tanchev er i sin skriftlige vurdering klar i mælet også om andre dele af Polens kontroversielle domstolsreform.

Polens regering indførte i juli 2017 nye regler for pension af dommere, anklagere og alle andre ansatte i retsvæsnet.

Tidligere skulle de alle på pension, når de fyldte 67 år. Efter reformen blev kvindernes pensionsalder sænket til 60, mens den for mænd blev 65.

Samtidig fik Polens justitsminister nye beføjelser. Ministeren kan nu beslutte, at udvalgte dommere ved lavere retsinstanser kan blive ud over pensionsalderen. Tidligere har den magt ligget hos den polske domstolsstyrelse.

Den aktuelle sag er blot en af tre, der fortiden verserer mod Polen ved EU-Domstolen. Mandag i næste uge falder der dom i en sag, der handler specifikt om højesteretsdommeres pensionsalder.

Reformerne har ført til voldsom kritik af den polske regering. Dels fordi de ses som kønsdiskriminerende. Og dels fordi både EU-Kommissionen og andre EU-lande ser dem som et voldsomt indgreb i domstolenes uafhængighed.

Polen har tidligere forsøgt at forklare sig over for EU-Kommissionen. Regeringen har blandt andet sagt, at den differentierede pensionsalder udgør positiv særbehandling af kvinder.

Det argument afviser generaladvokat Tanchev. Han henviser til retspraksis. Her beskrives positiv særbehandling som "at give kvinder en særlig fordel for at forbedre deres muligheder for at konkurrere på arbejdsmarkedet og forfølge en karriere på lige fod med mænd".

Generaladvokaten henviser også til, at EU-traktaterne skal være med til at beskytte domstolenes uafhængighed. Det betyder blandt andet, at de skal "udføre deres juridiske funktion fuldstændig uafhængigt (...) og uden at tage imod instruks fra nogen som helst andre".

Vurderingen fra EU-Domstolens generaladvokat er ikke bindende for selve domstolen. Men den giver en indikation af, hvordan en endelig dom kan komme til at lyde. Det er ikke klart, hvornår der falder dom i sagen.