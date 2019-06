EU-Domstolen fastslår i en dom, at en motorvejsafgift i Tyskland er diskriminerende for de resterende EU-lande.

Det er Østrig, der har anlagt sagen. Tyskernes naboer mener, at det er uretfærdigt, at tyskere får en skatterabat efter at have betalt afgiften, mens udlændinge ikke gør.

I sagen har Danmark stået på Tysklands side, mens Holland har støttet østrigerne.

Vejafgiften blev indført i Tyskland i 2015 for køretøjer under 3,5 ton. Køretøjer, der er registreret i Tyskland, betaler afgiften én gang om året.

Samtidig fastsatte Tyskland regler om, at fra det tidspunkt, hvor opkrævningen af infrastrukturafgiften påbegyndes, vil ejere af køretøjer, der er indregistreret i Tyskland, blive indrømmet en fritagelse for motorkøretøjsafgift.

Det svarer til størrelsen af den infrastrukturafgift, som de har betalt.

Bilister med udenlandske nummerplader skal have pungen frem, når de kører over grænsen til Tyskland og rammer en af de pågældende veje.

Priserne afhænger af størrelsen, køretøjstype og varighed. For ti dage koster den billigste 2,5 euro, mens den dyreste løber op i 25 euro.

Det svarer til cirka 185 kroner.