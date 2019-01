EU-chefforhandler: Hårdt brexit har aldrig været tættere på

Det møder ærgrelse og bitterhed fra flere parter i EU, at det britiske parlament tirsdag forkastede premierminister Theresa Mays brexitaftale.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, er "meget ked af resultatet".

- Aftalen er det bedst mulige kompromis, som vi har arbejdet objektivt på.

- Resultatet viser, at de politiske betingelser for en aftale ikke er til stede i Storbritannien, siger han onsdag under en debat i Europa-Parlamentet i Strasbourg om udfaldet af tirsdagens brexitafstemning i det britiske parlament.

Barnier siger videre, at risikoen for et hårdt brexit er større end nogensinde før, og det er op til briterne at komme med forslag til at løse hårdknuden.

Chefforhandleren modtager efterfølgende langvarige klapsalver fra Europa-Parlamentets medlemmer.

Også EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, er ærgerlig over resultatet af afstemningen i det britiske underhus.

- Brexit er skadeligt for både Storbritannien og EU. Som politikere er vi forpligtet til at begrænse denne skade mest muligt. Det mener vi, at vi gør med den nuværende aftale.

- Briterne skal finde en ny holdning, og så må vi arbejde videre derfra, siger Timmermans under debatten.

Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, noterer resultatet med "en vis bitterhed". Han mener endnu ikke, at man er nået til en "no-deal"-situation.

Blandt Europa-Parlamentets grupper er der en vis uenighed om, hvordan situationen nu skal håndteres.

Den største gruppe, konservative EPP, vil ikke genåbne forhandlinger. Men den er villig til at lytte til briterne.

- Vil I ikke være venlige at fortælle os, hvad I vil have?, lyder appellen fra gruppens leder, Manfred Weber.

Den socialdemokratiske gruppe er klar til at forlænge artikel 50, så der er mere tid til at finde en løsning. Men årsagen for at forlænge skal være velbegrundet, lyder det.

Artikel 50 bliver også kaldt EU's skilsmisseakt eller exit-plan. Den består af fem paragraffer, der udstikker reglerne for, hvordan et medlemsland frivilligt kan forlade Den Europæiske Union.

Modsat mener den liberale Alde-gruppe, at det vil være en dårlig idé at forlænge artikel 50. Det siger gruppens leder, Guy Verhofstadt.

Brexit-forkæmper Nigel Farage går i en lidt anden retning med sit budskab under debatten. Han benytter lejligheden til at angribe premierminister May.

- Det er bemærkelsesværdigt, at hun stadig er premierminister. Hvis hun havde lidt værdighed, ville hun rykke ud af kontoret i dag, siger han.