EU-Parlamentet godkender øremærket barsel til mænd

Mænd skal have to måneders øremærket barsel. Det stemmer et overvældende flertal torsdag for i EU-Parlamentet.

Forældre skal have ret til fire måneders betalt barselsorlov - to af dem skal være øremærket mænd.

Det er den centrale del af et direktiv, som et stort flertal i EU-Parlamentet stemte for torsdag.

I januar endte forhandlinger mellem parlamentet og EU's medlemslande med en foreløbig aftale om blandt andet to måneders øremærket barsel til mænd.

Torsdag blev aftalen om de nye regler så formelt godkendt.

Målet for direktivet er at sikre en balance mellem arbejdsliv og privatliv for EU-borgere og at modarbejde ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Ud over de to måneder indeholder direktivet også nye regler for, at arbejdende fædre skal have ret til ti dages orlov i tiden omkring fødslen, hvor de som minimum skal betales sygedagpengesats.

Der sigtes imod, at reglerne træder i kraft inden for tre år.