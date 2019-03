EU-Parlamentet: Diplomatisk snak med Rusland er fortid

Rusland kan ikke længere være strategisk partner med EU.

Det mener EU-Parlamentet, der tirsdag har stemt for en resolution, der siger, at tonen over for Rusland skal skærpes.

- Tiden for diplomatisk sprogbrug er forbi, siger lettiske Sandra Kalniete, der er parlamentets ordfører på området.

- Selv samarbejde i begrænset omfang er svært, så længe Rusland fortsat har besat dele af Ukraine og angriber andre europæiske lande, tilføjer hun.

Parlamentsmedlemmerne fordømmer samtidig, hvad de kalder Ruslands "misinformationskampagner og cyberangreb".

Ifølge parlamentarikerne har de til formål at øge spændingerne i EU og dets medlemsstater.

De mener ikke, at EU's reaktion på propaganda og misinformation er tilstrækkelig. Resolutionen opfordrer til, at man styrker kampen mod misinformation før valget til EU-Parlamentet i maj.