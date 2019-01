EU-Kommissionen: Techgiganter bekæmper fake news for langsomt

Techgiganter som Google, Facebook, Twitter og Mozilla arbejder ikke hurtigt nok for at komme misinformation til livs.

Det er EU-Kommissionens konklusion, efter at virksomhederne har indleveret deres første månedlige statusrapporter om deres bekæmpelse af misinformation.

Virksomhederne har underskrevet en frivillig ordning, hvor de forpligter sig til at bekæmpe falsk information online.

Men deres indsats skal altså intensiveres betragteligt, hvis det står til EU-Kommissionen. For der er valg til Europa-Parlamentet allerede i slutningen af maj.

I EU frygter man, at udefrakommende vil forsøge at påvirke valget med misinformation. Det kan være i form af "fake news" og falske konti.

Julian King, EU-kommissær for sikkerhedsunionen, understreger, at techvirksomhederne skal sætte farten op.

- Vi er på vej, og det er gode nyheder. Men vi er stadig langtfra, hvor vi skal være. Der skal gøres mere.

- Du kan ikke bekæmpe ild med vandpistoler. Vi har brug for, at virksomhederne viser, at de har mere at skyde med end vandpistoler, siger han på et pressemøde tirsdag.

EU-kommissær for digital økonomi Mariya Gabriel mener også, at der er meget mere arbejde forude for virksomhederne. Det er nemlig vigtigt med troværdige nyheder, lyder det.

- Vi skal sikre os, at vores borgere har adgang til troværdig information, så de kan træffe oplyste valg, siger hun på pressemødet.

Ifølge EU-Kommissionen er der fremskridt, når det gælder fjernelsen af falske konti. Synligheden af hjemmesider med misinformation er også blevet mindre.

Det skal bare gå hurtigere, fordi valget er tæt på. Virksomhederne indgiver hver måned rapporter om fremgangen, som kommissionen følger tæt.

Ved udgangen af året gennemgår kommissionen den samlede fremgang. Hvis resultaterne er utilfredsstillende, vil kommissionen overveje videre tiltag.

Det kan være i form af lovgivning, som erstatter den nuværende frivillige ordning.