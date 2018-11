EU-Domstol afviser sag om briternes skilsmissebegæring

Da 13 briter, som kræver brexitproces annulleret, ikke bor i Storbritannien, er sagen ikke relevant for dem.

Mange briter drømmer om, at den forestående skilsmisse med EU kan trækkes tilbage.

Det gælder blandt andre 13 briter, som mener, at EU-landenes beslutning om officielt at indlede skilsmisseprocessen sidste år var ulovlig.

Men det vil EU-Domstolen ikke tage stilling til. Det fremgår af en dom afsagt mandag.

- EU-Domstolen finder, at den beslutning, der stilles spørgsmål til, ikke direkte påvirker de britiske borgere, som har indbragt sagen, skriver domstolen.

De 13 briter mener, at beslutningen om at indlede skilsmisseproceduren skal annulleres.

De argumenterer med, at de - som mange andre - ikke havde mulighed for at stemme om brexit, da Storbritannien 23. juni 2016 stemte om fremtiden i EU, selv om resultatet - skriver de - ville påvirke dem.

I argumentationen lød bekymringen desuden, at der ikke blev taget hånd om deres retsstatus som britiske statsborgere i et andet EU-land i skilsmisseprocessen.

Hovedpersonen bag spørgsmålet er 97-årige Harry Schindler, som bor i Porto d'Ascoli i Italien. Schindler er britisk krigsveteran fra Anden Verdenskrig.

Tirsdag skal EU-Domstolen behandle en anden britisk sag om brexit. Den er sendt til retten fra en skotsk domstol. Flere skotske politikere står bag.

Skotterne vil vide, om den britiske regering kan trække skilsmissebegæringen til EU tilbage.

Sagen er på grund af Storbritanniens snarlige farvel til EU, der ventes 29. marts næste år, rykket frem på domstolens program under en såkaldt "fremskyndet behandling".