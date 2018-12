EU-Domstol: Briterne bestemmer selv, om de vil blive i EU

Det står Storbritannien "frit for ensidigt at tilbagekalde meddelelsen om, at landet vil træde ud af EU".

Det slår EU-Domstolen fast i en lynbehandlet afgørelse. Den kommer, dagen inden det britiske parlament skal stemme om premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU.

Domstolen uddyber, at briterne helt frem til den dato, når briterne ifølge aftalen med EU forlader unionen, kan trække deres beslutning tilbage.

Udtrædelsesdagen er aktuelt 29. marts 2019. Men den kan ved gensidig aftale udskydes.

Skulle briterne beslutte at trække skilsmissebegæringen tilbage, kan Storbritannien være medlem af EU på samme vilkår som nu.

Domstolen understreger dog, at en tilbagekaldelse skal ske på baggrund af en demokratisk proces i overensstemmelse med britisk lovgivning.

Sagen om, hvorvidt Storbritannien stadig kan nå at trække sig, blev rejst af skotske politikere, som går imod brexit.

Mays regering har forsøgt at bremse EU-Domstolens afgørelse. Den kommer meget ubelejligt for regeringen, og en britisk minister har slået fast, at dommen er ligegyldig, for det kommer ikke til at ske.

May kunne efter halvandet års svære forhandlinger præsentere en skilsmisseaftale med EU i november.

Den forsøger hun nu at få tilslutning til. Det ser dog uhyre vanskeligt ud, da flere end 100 af hendes egne konservative partifæller har meddelt, at de ikke støtter hendes aftale.

Briterne står efter dommen mandag fra Luxembourg pludselig med tre muligheder.

De kan forlade EU med en aftale. De kan forlade EU uden en aftale. Eller de kan helt undlade at forlade EU.

EU-Domstolens generaladvokat, der fungerer som en slags rådgiver for dommerne, har tidligere vurderet, at Storbritannien har ret til ensidigt at fortryde brexit.

Mandagens formelle afgørelse fra domstolen følger dermed generaladvokatens vurdering.

Det britiske parlament skal tirsdag aften stemme om premierminister Mays forslag til en skilsmisseaftale med EU.