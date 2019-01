Dykkere afslutter sø-eftersøgning i norsk kidnapningssag

Dykkere blev onsdag sat i søen Langvannet i Lørenskog øst for Oslo for at lede efter relevante spor i sagen om den formodede bortførsel af den norske kvinde Anne-Elisabeth Hagen.

Eftersøgningen er nu afsluttet efter tre dages planlagt dykning, melder det norske nyhedsbureau NTB.

Det norske politi vil endnu ikke fortælle, om de har fundet spor i søen.

- Af hensyn til efterforskningen har vi ingen kommentarer om eventuelle fund, som er gjort. Dette må vi komme tilbage til på mandag, siger politiinspektør i politidistrikt Øst Tommy Brøske.

Søen er ifølge politiet dækket af is, og derfor har dykkerne måttet lave flere huller i isen for at komme ned. Et enkelt sted har man placeret et undervandskamera under isen, da dykkerne ikke kunne komme til.

Søen grænser op til Anne-Elisabeth Hagens bolig, hvor hun indtil sin forsvinden 31. oktober sidste år boede med sin mand, milliardæren Tom Hagen.

- Området er tilstrækkeligt gennemsøgt. Der har været varierende sigtbarhed, dybde og bundforhold, så det er et udfordrende sted at søge, siger indsatsleder i politidistriktet Anders Bru.

Onsdag forklarede overbetjent i politidistriktet Christian Berge, at man ikke ledte efter Anne-Elisabeth Hagen i søen.

Torsdag dag forklarede familiens advokat, Svein Holden, at man ugen forinden havde modtaget en besked fra de formodede bortførere på en "digital platform".

- Vi opfatter dette som et tydeligt tegn på, at hun er i live, og at vi kan få hende hjem i live, sagde Svein Holden.

Politiet bekræftede 9. januar 2019, at hun havde været væk siden 31. oktober sidste år.

NTB beretter, at politiet siden har modtaget over 1300 tip i sagen. Der er opsat en politipost ved familiens hjem, hvor folk kan henvende sig med oplysninger.