Dronning Elizabeth skal evakueres ved brexit-uroligheder

Kilder bekræfter søndag over for to britiske aviser, at den royale familie skal evakueres fra London, hvis der udbryder uroligheder, når Storbritannien i næste måned forlader EU.

Det er planer fra den kolde krig, der er blevet støvet af op til den skelsættende begivenhed 29. marts.

De kan ifølge kilderne blive aktuelle, hvis Storbritannien brager ud af EU helt uden en skilsmisseaftale.

- Disse nødplaner om evakuering har eksisteret siden den kolde krig, men er nu fundet frem igen i tilfælde af civile uroligheder efter et no-deal brexit, siger en regeringskilde med ansvar for følsomme anliggender til avisen Sunday Times.

Mail on Sunday skriver, at avisen erfarer, at der foreligger planer om at flytte dronning Elizabeth og hendes familie til et sikkert sted uden for London.

Den britiske regering arbejder desperat på at sikre sig et flertal i parlamentet for en skilsmisseaftale med EU, inden porten smækker 29. marts.

Både regeringen og det britiske erhvervsliv er i fuld gang med at tage deres forholdsregler i tilfælde af, at det ender med ingen aftale.

Virksomheder og selskaber har advaret om omfattende konsekvenser, hvis der opstår forsinkelser på import fra EU-landene. Det kan betyde mangel på fødevarer og medicin.

Årsagen er den enkle, at europæiske varer til Storbritannien med én gang bliver ramt af told, når de bevæger sig ind landet. Det er Storbritannien meget dårligt forberedt på. Det kan betyde, at tusindvis af lastbiler med varer til Storbritannien bliver stærkt forsinket.

Jacob Rees-Mogg, en indflydelsesrig konservativ med dyb modvilje over for EU, siger til Mail on Sunday, at han opfatter planerne om evakuering som unødig panik i forbindelse med et no-deal.

Han minder om, at flere medlemmer af den kongelige familie forblev i London, da Nazityskland under Anden Verdenskrig sendte bomber ind over den britiske hovedstad.