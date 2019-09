Dorian taber mere fart og er nu en kategori 2-orkan

Orkanen Dorian, der er tæt på USA's østkyst, har tabt mere fart og bliver nedjusteret til kategori 2. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge USA's National Hurricane Center (NHC) i Miami er orkanen 170 kilometer fra staten Florida. Der er tirsdag eftermiddag dansk tid målt vindhastigheder på op til 175 kilometer i timen.

Orkanen bevæger sig ifølge NHC mod nordvest og vokser i størrelse, mens der på øen Grand Bahama ifølge Reuters fortsat er kraftig vind og livstruende storme.

Orkanen har i weekenden ramt øgruppen Bahamas og forårsaget store ødelæggelser.

Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, kalder orkanen for "en historisk tragedie" for øgruppen.

- Hidtil har Bahamas Royale Politistyrke bekræftet, at fem mennesker er omkommet i Abaco, siger Minnis med henvisning til øerne, hvor orkanen kom ind over land som en kategori 5-storm søndag.

Over 13.000 huse frygtes at være ødelagt eller beskadiget, viser tal fra Det Internationale Røde Kors.

Overalt i Bahamas er der oversvømmede gader, efter orkanen har hængt over øgruppen i to døgn.

Orkanen gik natten til mandag i land på den nordlige del af Bahamas, der ligger ud for Florida. På daværende tidspunkt blev der målt vindstyrker op til 295 kilometer i timen.

Dermed var det den kraftigste atlanterhavsorkan, der nogensinde er gået i land i den caribiske økæde.

I USA er der iværksat masseevakueringer i udsatte kystområder.

Amerikanske meteorologer mener, at Dorian vil fortsætte med at hærge Bahamas tirsdag, før den når til USA onsdag og torsdag.

Stormen er langt fra den eneste bekymring for folk i de ramte eller truede områder. For når orkaner bevæger sig som Dorian og hænger længe over områder, som det har været tilfældet på Bahamas, så indebærer det meget store mængder nedbør og stormflod, hvor kraftig vind presser store vandmængder fra havet ind over et landområde.

Vejrsystemet har bevæget sig stadigt langsommere mod USA, hvilket er dårligt nyt for Bahamas.