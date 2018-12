Donald Trump udpeger midlertidig stabschef som Kellys afløser

Præsident Donald Trump har udpeget Mick Mulvaney som midlertidig stabschef. Han kommer fra en stilling som budgetdirektør i Det Hvide Hus.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mick Mulvaney skal - i hvert fald for en periode - afløse John Kelly, der meldte sin afgang i sidste uge.

Mick Mulvaney bliver dermed den tredje stabschef på de knap to år, som Donald Trump har været amerikansk præsident.

En stabschef i Det Hvide Hus er blandt de ypperste poster i det amerikanske embedsværk.

- Mick har gjort et fantastisk stykke arbejde i administrationen. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham i hans nye job, hvor vi vil "MAKE AMERICA GREAT AGAIN", skriver Donald Trump på Twitter.

Samtidig takker han den afgående stabschef, John Kelly, der stopper ved udgangen af 2018.

John Kelly blev stabschef i juli 2017. Her erstattede han Reince Priebus, der blev skiftet ud under stor dramatik.

Nyheden om John Kellys afgang kom lørdag i sidste uge, og i den forbindelse udtalte Donald Trump, at han ville beslutte sig for en afløser i løbet af et par dage. Men han har haft svært ved at besætte stillingen.

Selv om Mick Mulvaney har fået betegnelsen midlertidig stabschef, kan han ifølge en højtstående kilde i Det Hvide Hus blive den permanente løsning.

På rygtebørsen har blandt andre Nick Ayers, nuværende stabschef for vicepræsident Mike Pence, været nævnt. Men ifølge Reuters kunne de ikke blive enige om, hvor længe han skulle sidde på posten.

Trump ville ifølge kilder have et løfte om, at Ayers ville blive på posten indtil næste præsidentvalg i 2020, hvilket Ayers ikke kunne love.

Torsdag sagde Donald Trump, at fem kandidater var på hans liste - herunder finansminister Steven Mnuchin og hans vicekampagnechef under præsidentvalget David Bossie.

Det er set før, at der sker en vis rotation på den post i Det Hvide Hus. Barack Obama havde fire stabschefer i sine første fire år som præsident.