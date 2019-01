Domstol stadfæster resultat af præsidentvalg i DRCongo

Der bliver ikke ændret på det omstridte resultat af præsidentvalget i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo).

Dermed er Felix Tshisekedi bekræftet som vinder af det første demokratiske valg i det afrikanske land.

Det ligger fast, efter at landets forfatningsdomstol har afvist en anmodning fra oppositionskandidaten Martin Fayulu om en omtælling af stemmerne.

Det skriver BBC.

Felix Tshisekedi overtager præsidentposten fra Joseph Kabila, som efter 17 år ved magten træder tilbage. Ifølge nyhedsbureauet AFP kan Felix Tshisekedi blive taget i ed allerede på tirsdag.

Martin Fayulu bestrider dog afgørelsen i forfatningsdomstolen, og betegner sig selv landets eneste "legitime præsident", skriver Reuters og AFP.

- Forfatningsdomstolen har netop bekræftet, at den tjener et diktatorisk regime ved at godkende falske resultater og (muliggøre, red.) et statskup, siger han i en erklæring.

Fayulu opfordrer samtidig det internationale samfund til at afvise valgresultatet.

Valgkommissionen i DRCongo erklærede torsdag Tshisekedi som vinder med syv millioner stemmer mod 6,4 millioner stemmer til Fayulu.

Men det bestred Martin Fayulu med henvisning til en uofficiel optælling.

Den viste, hævdede Fayulu, at han vandt en jordskredssejr med 61,5 procent af stemmerne mod 18,9 procent til Tshisekedi. Fayulu beskyldte også Kabila for at forfalske valgresultater til fordel for Tshisekedi.

Derfor bad han om en manuel omtælling af stemmerne. Men forfatningsdomstolen mente ikke, at Fayulu formåede at bevise sin påstand om et misvisende valgresultat.

Tidligere denne uge kom det imidlertid frem, at to lækkede dokumenter fra valgkommissionen afslørede, at Fayulu vandt med et klart forspring. Det rapporterede Radio France International og andre medier.

Fayulu har også fået støtte fra den katolske kirke, som havde tusindvis af observatører placeret rundt om landets valglokaler.

Samtidig har Den Afrikanske Union (AU) opfordret DRCongos regering til at suspendere valgresultatet, som følge af "alvorlig tvivl".

En talsmand for regeringen, Lambert Mendes, siger til nyhedsbureauet Reuters, at det ledende parti, PPRD eller Folkets Parti, har "noteret" sig forfatningsdomstolens beslutning.

Felix Tshisekedi bliver republikkens femte præsident, fastslår Lambert Mendes.