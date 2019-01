Domstol i Myanmar afviser Reuters-journalisters appel

En domstol i Myanmar har fredag afvist to fængslede Reuters-journalisters appelsag.

Domstolens begrundelse er, at forsvarsadvokaterne ikke har indsamlet tilstrækkeligt med beviser for, at journalisterne er uskyldige.

De to journalister, Wa Lone og Kyaw Soe Oo, blev i september idømt hver syv års fængsel for at have brudt loven om statslige hemmeligheder.

- Det var en passende straf, siger dommer Aung Naing fredag.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo var i gang med at afdække drab på ti mænd fra Myanmars rohingya-mindretal i Rakhine-delstaten.

Dommen på syv års fængsel har forårsaget kraftig international kritik, også fra Danmark.

Den stiller spørgsmål ved, om Myanmar reelt er på vej i retning af mere demokrati og pressefrihed.

Reuters' chefredaktør, Stephen J. Adler, mener, at domstolens afvisning af at tage sagen er endnu en uretfærdighed mod de to myanmarske journalister.

- De er bag tremmer af én grund: fordi magthaverne forsøger at undertrykke sandheden, siger Adler.

- Journalistik er ikke en forbrydelse, og indtil Myanmar retter op på denne frygtelige fejl, er pressen i Myanmar ikke fri, og der vil være tvivl, om Myanmar er tro mod retsstat og demokrati.

Forsvarsadvokaterne argumenterede under appelsagen for, at de to journalister ikke har begået en forbrydelse.

Desuden er der beviser for, at politiet lokkede journalisterne i en fælde ved først at udlevere hemmelige dokumenter og så anholde dem for at være i besiddelse af disse dokumenter, mener forsvarerne.

Amnesty International peger på, at militæret har erkendt at have begået den massakre, journalisterne afdækkede.

Desuden har en højtstående politimand bevidnet, at de to journalister blev lokket i en fælde. Politimanden blev efterfølgende selv fængslet.

- Beslutningen om at lade disse to modige og uskyldige Reuters-journalister blive i fængsel er til fordel for Myanmars myndigheders forsøg på at skjule sandheden om de uhyrligheder, der er begået i Rakhine, siger Amnestys leder for kriseindsatser, Tirana Hassan.

I Rakhine-delstaten har militærets såkaldte sikkerhedsoperation sendt over 730.000 rohingya-muslimer på flugt til nabolandet Bangladesh.