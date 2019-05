Domstol i Kenya fastholder forbud mod homoseksualitet

En overordnet domstol i Kenya har fredag besluttet at opretholde love, der forbyder homoseksualitet. Domstolen går imod LGBT-aktivister, som mener, at forbuddet er i strid med landets forfatning.

Tre dommere i Kenyas High Court besluttede enstemmigt at fastholde den gældende lovgivning, som blandt andet indebærer, at homoseksuelle handlinger kan straffes med op til 14 års fængsel.

I Kenyas dynamiske homoseksuelle miljøer siger aktivister, at deres grundlæggende rettigheder krænkes af en forældet lovgivning i den konservative østafrikanske nation.

- Vi afviser hermed de indsigelser, som var rettet mod lovgivningen, sagde dommer Roselyn Aburili, som tilføjede, at dommerne ikke ser noget forfatningsstridigt i de gældende love.

Afgørelsen var ventet med spænding, efter at den var blevet udskudt, fordi dommerne havde sagt, at sagen var så omfattende, at dommerne skulle have mere tid til at danne sig et fuldt overblik over den.

I marts sidste år forbød en overordnet retsinstans i Kenya, at myndighederne med tvang kunne teste mænd analt, hvis der var mistanke om, at de var homoseksuelle.

Senere i september besluttede en domstol, at en film om kærlighed mellem to kvinder kunne vises, efter at den i første omgang var blevet forbudt. Dette skabte hos mange forventninger om, at retsvæsnet ville gå samme vej.

En afgørelse, der havde tilladt homoseksualitet, ville have vakt stor opsigt på det afrikanske kontinent, hvor adskillige lande har lovgivning som den i Kenya. 28 ud af 49 afrikanske lande har juridiske forhold, der kan straffe personer, som har sex med andre af samme køn.

Nogle steder - i Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria - kan homoseksuelle endda risikere dødsstraf, selv om det ikke har været brugt længe.