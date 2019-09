Domstol afviser klage over suspendering af parlament

En britisk domstol afviste fredag en anke mod premierminister Boris Johnsons suspendering af parlamentet fra næste uge.

- Anken er afvist, sagde Ian Burnett, som er den højeste dommer i England og Wales. Den indgivne anke blev blandt andet støttet af den tidligere konservative premierminister John Major.

Dommeren siger, at sagen kan bringes videre til en højere retsinstans.

Den britiske virksomhedsejer Gina Miller, som har indledt retssager for at forhindre et brexit uden en aftale, siger, at hun vil appellere sagen til Højesteret den 17. september.

De britiske oppositionspartier skal fredag drøfte, hvorvidt de til støtte Johnsons opfordring til et parlamentsvalg, eller om de skal sætte den trængte regeringschef under yderligere pres først.

Lederen af arbejderpartiet Labour, Jeremy Corbyn, skal mødes med andre partiledere fredag. En ny afstemning om et valg ventes i næste uge.

Johnson led nederlag ved en sådan afstemning i denne uge, men han ønsker endnu en afstemning mandag.

Johnson fastholder, at Storbritannien skal forlade EU den 31. oktober uanset hvad. Men ved en afstemning i Underhuset onsdag vedtog et flertal et lovforslag, der skal blokere for, at Storbritannien kan forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Lovforslaget, der skal blokere for et no-deal brexit, vil være færdigbehandlet og godkendt i parlamentets overhus fredag eftermiddag, siger ledende politikere fra Overhuset til BBC.

- Vi skal ud af EU den 31. oktober, gentog Johnson i en tale onsdag i byen Wakefield i det nordlige England.

Han tilføjede, at han "hellere vil ligge død i en grøft" end at udsætte brexit endnu en gang.