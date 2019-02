Dommer vil fængsle R. Kelly i sag om sexoverfald på piger

En dommer i Chicago har beordret den amerikanske sanger R. Kelly fængslet mod en kaution på en million dollar.

Det skete under den første fremstilling ved domstolen i Chicago. Han er af anklagemyndigheden sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på fire piger. Tre af dem var mindreårige.

Den 52-årige Grammy-vinder og R & B-stjerne meldte sig selv fredag. Han tilbragte derfor natten i en fængselscelle.

I retten mødte han op med hænderne bag nakken, mens han henvendt til dommeren sagde: "Hvordan går det?".

Her fik han at vide, at han i kaution straks skulle overføre 100.000 dollar, hvis det var hans agt at blive løsladt.

Dommerne kaldte under gennemgangen beskyldningerne mod R. Kelly for "foruroligende". Han lod forstå, at der er et kautionsbeløb på 250.000 dollar for hver af sigtelserne.

En anklager fortalte, at Kelly mødte en af de fire piger i forbindelse med en retssag i 2008. En sag, hvor han i øvrigt blev frikendt for en anklage om pornografi.

Pigen havde han ved den lejlighed givet sin autograf. Selve sexovergrebet på hende skete mellem 2009 og 2010.

Hun havde afleveret en skjorte til politiet, som havde Kellys dna på sig, oplyste anklageren.

Kelly blev i øvrigt frikendt i sagen fra 2008.

Tre af pigerne skal han have misbrugt seksuelt mellem 1998 og 2010, på tidspunkter hvor de var under 17 år.

Det fjerde offer var hans dengang 24-årige frisør. Hun siger, at han tvang hende til oralsex i 2003.

Strafferammen for groft seksuelt overgreb går i USA op til syv år. Hvis en dommer beslutter, at dommene kan lægges sammen, betyder det, at R. Kelly risikerer en meget langvarig fængselsstraf.

R. Kelly er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er blandt andet kendt for hittet "I Believe I Can Fly".