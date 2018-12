Dommer i New York lader Weinstein-retssag fortsætte

En domstol i New York har afgjort, at en retssag mod den tidligere Hollywood-producent Harvey Weinstein skal fortsætte.

Ved et retsmøde torsdag afviste dommeren at indstille sagen, fordi politiet skal have begået flere fejl under den efterforskning, som førte til en anholdelse af Weinstein.

Weinsteins advokater siger, at retssagen har udviklet sig til et kaos, mens anklagerne siger, at de har masser af beviser til at fortsætte sagen.

Den 66-årige skandaliserede filmproducer var ledsaget i retten af sin advokat, Benjamin Brafman.

Weinstein er anklaget for at have voldtaget en kvinde, som han kendte, i et hotelværelse i marts 2013. Samtidig er han anklaget for at have tiltvunget sig til oralsex med en anden kvinde i 2006 i sin lejlighed på Manhattan. Han afviser alle anklager om, at der var tvang involveret.

Adskillige kvinder, heriblandt flere filmstjerner, har siden oktober sidste år stået frem og anklaget Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

New York Times og magasinet The New Yorker førte an i omtalen af en række kvinders anklager mod filmproducenten, som blev de første af mange mod ham.

Anklager mod ham er kommet fra over 75 kvinder, men anklageren i New York har valgt at bygge en sag op på få kvinders anklager.

Det var først 25. maj i år, at politiet i New York som de første rejste en sag mod Weinstein, der samme dag meldte sig til myndighederne under stor mediebevågenhed.

Sagerne mod ham blev starten på det, der senere blev kendt som MeToo-bevægelsen.