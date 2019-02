Dommer dækkede over forbrydelse mod jødisk center i Argentina

En tidligere dommer, som i 1994 ledte efterforskningen af et blodigt attentat på det jødiske center i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, er dømt for at have medvirket til at dække over forbrydelsen.

Dommeren Juan Jose Galeano er dømt skyldig sammen med Argentinas daværende efterretningschef, Hugo Anzorreguy.

Galeano har ifølge avisen Clarin fået seks års fængsel.

Derimod frikender en domstol den tidligere præsident Carlos Menem.

De har været blandt de 13 tiltalte, som under en fire år lang retssag har været anklaget for korruption og for at forhindre, at retfærdigheden skete fyldest.

Ingen er nogensinde blevet dømt for attentatet mod det jødiske center Amia. 85 blev dræbt, og flere hundrede såret ved angrebet.