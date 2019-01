Dommer afviser søgsmål mod Harvey Weinstein om sexchikane

Skuespillerinden Ashley Judd var en af de første kvinder til at beskylde Weinstein for upassende opførsel.

En dommer i Los Angeles har afvist et søgsmål mod den 66-årige filmproducent Harvey Weinstein om seksuel chikane.

Det skriver Reuters natten til torsdag dansk tid.

Anklagen var fremsat af skuespillerinden Ashley Judd.

Dommer Philip Gutierrez siger dog, at Judd kan gå videre i retssystemet med sin påstand om, at den tidligere Hollywood-producent har vanæret hende og forsøgt at spolere hendes karriere.

Han understreger desuden, at han ikke har forholdt sig til, om Judd blev sexchikaneret af Weinstein.

Den nu 50-årige Judd hævder, at hun under et møde på et hotelværelse i 1997 om mulige filmroller afviste seksuelle tilnærmelser fra Weinstein.

Året efter, påstår hun, omtalte Weinstein hende over for "Lord of the Rings"-instruktøren Peter Jackson som "et mareridt" at arbejde sammen med.

Peter Jackson bekræftede i slutningen af 2017, at Weinstein i 1990'erne havde forsøgt at tilsmudse flere af de skuespillerinder, som siden beskyldte ham for upassende opførsel.

Judd var en af de første kvinder, som i efteråret 2017 stod frem og anklagede Weinstein for at opføre sig upassende med seksuelle tilnærmelser.

Siden har snesevis af andre fremsat lignende anklager mod den tidligere så succesfulde Weinstein. Beskyldningerne blev starten på MeToo-bevægelsen og kampen for at komme overgreb i filmverdenen og andre steder til livs.

Ashley Judd har ifølge Reuters ikke kommenteret afvisningen af søgsmålet.

Weinsteins advokat, Phyllis Kupferstein, udtaler i en erklæring, at "vi har hele tiden sagt, at denne beskyldning var grundløs".

Harvey Weinstein skal i maj ved en domstol i New York forsvare sig mod flere anklager, deriblandt voldtægt, som involverer to andre kvinder.