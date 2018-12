Det Hvide Hus åbner for alternativ finansiering af grænsemur

For at undgå en nedlukning af statsapparatet i USA overvejer Det Hvide Hus nye måder at betale grænsemur på.

USA's præsident, Donald Trump, er klar til at finde en del af pengene til en grænsemur ved Mexico et andet sted end i Kongressen.

Det siger Sarah Sanders, talsmand i Det Hvide Hus, til Fox News.

Trump har tidligere truet med at lukke statsapparatet ned, hvis ikke man kom til enighed om finansieringen af muren.

Det ønsker præsidenten dog ikke. Derfor åbner han for at samarbejde med Kongressen om en alternativ finansiering.

Trump ønsker fem milliarder dollar til at betale muren. Demokraterne er dog maksimalt klar til at give 1,6 milliarder dollar til sikkerhed ved grænsen.

- Vi kan sikre fem milliarder på andre måder, siger Sarah Sanders tirsdag.

- I sidste ende ønsker vi ikke at lukke statsapparatet ned. Vi ønsker at lukke grænsen for illegal immigration, siger talsmanden.

Trump og Kongressen har fire dage til at nå til enighed, hvis ikke statsapparatet skal lukke ned. Ender det med en nedlukning, vil staten lukke for offentlige ydelser og tilbageholde løn.

Trump mener, at muren er nødvendig for at holde illegale immigranter og stoffer ude af USA. Løftet om en grænsemur var en essentiel del af Trumps præsidentvalgkamp for to år siden.

Demokrater og flere republikanere mener dog, at der findes bedre måder at styre indvandringen fra Mexico på.

Men Trump-administrationen satser altså stadig på at finde de fem milliarder dollar, fastslår Sarah Sanders.

- Vi har fundet flere forskellige kilder til finansiering, som vi kan kombinere med finansieringen fra Kongressen, siger hun.

Trump endte i et stort skænderi foran rullende kameraer, da han for en uge siden havde besøg fra Chuck Schumer og Nancy Pelosi i Det Hvide Hus.

De to er demokraternes ledere i henholdsvis Senatet og Repræsentanternes Hus. Uenigheden centrerede sig primært om finansieringen af grænsemuren.