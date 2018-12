Det Hvide Hus: USA arbejder ikke på at udlevere Gülen

USA har ikke planer om at udlevere den muslimske prædikant Fethullah Gülen til Tyrkiet.

Det oplyser en anonym kilde i Det Hvide Hus til nyhedsbureauet Reuters.

- Under et møde med præsident Recep Tayyip Erdogan til G20-topmødet forpligtede præsident Trump sig ikke til at udlevere Fethullah Gülen, siger kilden.

Søndag lød der ellers andre toner fra Tyrkiet.

Her fortalte den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, at USA ifølge præsident Donald Trump arbejder på at udlevere Gülen.

- I Argentina sagde Trump til Erdogan, at amerikanerne arbejder på at udlevere Gülen og en række andre personer, fortalte Mevlüt Cavusoglu. Han henviser til, at de to ledere mødtes ved G20-topmødet i Argentina for to uger siden.

Tyrkiet har længe forlangt Fethullah Gülen udleveret.

Gülens bevægelse beskyldes af Tyrkiet for at stå bag et mislykket kup i juli 2016, hvor soldater med kampvogne og helikoptere angreb parlamentet.

Flere ubevæbnede civile blev dræbt under oprøret.

Tyrkiske myndigheder mener, at Fethullah Gülen "beordrede og styrede" kupforsøget, men har ikke fremlagt beviser for deres påstand.

Det afviser han selv.

Den muslimske prædikant er en tidligere nær allieret af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan. Han lever i dag i eksil i USA.

Siden kupforsøget er flere end 110.000 offentligt ansatte - lige fra lærere og universitetsansatte til soldater og politifolk - blevet fjernet fra deres stillinger, mens titusinder af andre er blevet suspenderet.

En række vestlige lande har i skarpe vendinger kritiseret den tyrkiske regerings hårde fremfærd over for sine politiske modstandere.

Men Erdogans regering har fastholdt, at den hårde kurs er nødvendig, for at staten kan slippe af med den "virus", som den mener, at Erdogans ærkefjende nummer ét, Fethullah Gülen, har spredt i det tyrkiske samfund.

Erdogan varslede i sidste uge nye initiativer i udlandet for at ramme Gülen-tilhængere økonomisk.