Der Spiegel undskylder: Prisbelønnet reporter skrev fake news

Det hæderkronede tyske nyhedsmagasin Der Spiegel har fyret stjernereporteren Claas Relotius.

Det er kommet frem, at den meget roste og prisbelønnede journalist opfandt mange af sine opsigtsvækkende historier.

- Der er tale om et absolut lavpunkt i det 70 år gamle nyhedsmagasins historie, konstaterer Der Spiegel.

Lederne af det prestigefyldte magasin bøjer deres hoveder i skam og undskylder over for læsere, kolleger, kunder og priskomitéer.

Den 33-årige Claas Relotius begyndte at skrive for Der Spiegel i 2011.

- Nogle af hans omkring 60 artikler var korrekte, men mange var fuldstændigt opfundne eller forskønnet med manipulerede citater og anden faktafantasi, skriver magasinet i undskyldningen.

Eksemplerne på fusk omfatter en reportage om en fange fra Yemen i Guantanamo, en reportage om den amerikanske NFL-stjerne Colin Kaepernick, en reportage om børn, der blev kidnappet af Islamisk Stat og en reportage om en kvinde, som skulle have været vidne til en dødsstraf i USA.

Korthuset væltede, da en kollega på Der Spiegel fattede mistanke om detaljer, som Claas Relotius leverede om en angivelig borgergarde på grænsen mellem Mexico og USA.

Kollegaen fandt frem til to påståede kilder, som aldrig havde hørt om den tyske journalist.

Andre medier er også tvunget til at forholde sig til skandalen. Den amerikanske nyhedskanal CNN kårede i 2014 den unge tysker til årets journalist, og en række ansete aviser som Financial Times, Die Welt, Frankfurter Allgemeine og Die Zeit har brugt Claas Relotius.

Han blev tidligere i denne måned belønnet med den tyske journalistpris 2018. Han har nu leveret prisen tilbage sammen med andre priser fra tidligere.

Den 33-årige siger om sine opfundne historier, at han er syg, og at han behøver hjælp. Han siger, at han skammer sig og angrer.

- Dette er muligvis den værste journalistiske krise på Der Spiegel, skriver nyhedsmagasinets redaktører.