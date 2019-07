Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif (til venstre), var i strålende humør, da han torsdag ankom til FN's hovedkvarter i New York forud for sit møde med FN's generalsekretær, António Guterres, (til højre). Da han mødte pressen, sagde han, at han ikke kendte noget til USA's ødelæggelse af en iransk drone.