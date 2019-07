Den tropiske storm Barry rammer Louisiana

Vejrsystemet Barry har ramt land i det sydlige USA og er på vej ind over delstaten Louisiana.

Det Nationale Orkancenter (NHC) siger, at Barry nu ikke længere er en orkan, men en tropisk storm.

Men der advares om, at der kan kommet meget kraftig regn og voldsom blæst.

Nogle timer inden landgangen opgraderede NHC Barry til en orkan kategori et med vindstød på 120 kilometer i timen.

Men NHC sagde også, at den nok ville svækkes, når den nåede land, og det ser ud til at være det, der er sket.

Den har nu vindstød på 115 kilometer i timen.

- Det ventes, at den svækkes yderligere, efterhånden som den bevæger sig ind i landet, siger NHC.

Faren er imidlertid ikke væk. Der er advarsler om, at meget voldsom regn kan udløse oversvømmelser, og blæsevejret kan få vandstanden til at stige i kystområder sydvest for New Orleans og ved Baton Rouge og Lafayette.

Men truslen om at floden Mississippi skulle gå over sine bredder synes at være væk.

Meteorologerne siger, at det meste regn fra Barry vil falde, når stormen er inde over land.

Andre steder har Barry allerede haft konsekvenser.

I Den Mexicanske Golf er næsten 70 procent af den daglige olieproduktion indstillet på grund af vejret.

Det svarer til 1,3 millioner tønder olie.

Når det gælder naturgas er produktionen nede med 56 procent.

283 olieplatforme er lukket ned. Det er 42 procent af alle platforme i området.