Den forventede levealder i USA falder på ny

Vi burde have stigende levealder, siger statistiker. Medicindødsfald er årsag til faldet.

Den forventede levealder falder på ny i USA. Det står i kontrast til udviklingen i Europa, hvor folk bliver ældre end tidligere generationer.

De nedslående oplysninger om levealderen i USA kommer torsdag fra den amerikanske regering.

De viser, at en amerikaner i gennemsnit bliver 78,6 år. Det er et fald på 0,1 år i forhold til 2016.

Årsagen til at middellevetiden falder i USA, er de mange dødsfald blandt borgere, der misbruger morfin-lignende medicin, og så en stigning i selvmord.

- På tragisk vis er denne bekymrende tendens i høj grad drevet af de mange dødsfald som følge af overdosis med medicin og selvmord, siger lederen for sundhedsstatistik på USA's føderale medicinske forskningscenter (CDC), Robert Redfield.

Den forventede levealder udtrykker som regel en nations generelle sundhedstilstand.

Den tilsvarende forventede levealder i Danmark er knap 81 år og stigende. Det samme gælder for mange lande i Europa.

Middellevetiden i Danmark er 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder ifølge Danmarks Statistik.

I 2017 døde over 70.000 mennesker i USA af overdreven anvendelse af kraftigt smertestillende medicin. Det er de såkaldte opioider eller morfin-lignende præparater.

Blandt andet det højpotente smertestillende middel fentanyl. Musikeren Prince var en af de mange, der mistede livet ved at misbruge det stærkt vanedannede stof.

Siden 2014 er middellevetiden i USA faldet med 0,3 år.

- Vi er et udviklet land, vi har en masse ressourcer. Vi burde have stigende middellevetid, ikke en faldende forventet levealder, lyder det fra Robert Anderson, fra NHC, der leder afdelingen for dødsstatistik.