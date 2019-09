Demonstranter i Hongkong kræver pres på Kina fra briterne

I Hongkong vil demonstranterne have den tidligere kolonimagt Storbritannien til at gribe ind over for Kina.

Demonstranter i Hongkong ventes søndag at samle sig foran Storbritanniens konsulat i storbyen.

Det vil ske med krav om, at den tidligere kolonimagt sikrer, at Kina overholder sine forpligtelser over for Hongkongs friheder.

Det oplyser arrangørerne bag søndagens protest.

- Vi beder Storbritannien om øjeblikkeligt at gribe ind over for Kina for ikke at respektere den kinesisk-britiske fælleserklæring og anerkende, at ét land, to systemer-formularen ikke virker, oplyser arrangøren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kina og Storbritannien enedes i 1984 om fælleserklæringen Sino-British Joint Declaration.

Aftalen sikrer territoriets unikke karakter, herunder politiske og økonomiske frihedsrettigheder, som strider imod det kommunistiske system, der gælder i resten af Kina. Med andre ord: Ét land, to systemer-konceptet.

Sino-British Joint Declaration gav kineserne Hongkong tilbage, hvilket skete i 1997, hvor Hongkong overgik fra at være en britisk kronkoloni til at være en særlig, administrativ region i Kina.

I over tre måneder har omfattende prodemokratiske protester fyldt gaderne i Hongkong.

Demonstrationerne blev udløst af et lovforslag, der skulle gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Forslaget blev officielt droppet i begyndelsen af september.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere opfordret til en fredelig løsning på protesterne og sagt, at det er op til Kina at håndtere situationen.

Kina har tidligere beskyldt USA for at bakke op om protesterne, men det har amerikanerne afvist.