USA opfordrer de kinesiske myndigheder til at holde igen mod demonstranter foran USA's ambassade.

Flere hundrede er søndag mødt op til en demonstration i Hongkong foran den amerikanske ambassade. Her appellerer demonstranter til USA om hjælp i deres kamp for at få mere demokrati i den semi-autonome del af Kina.

Ifølge avisen South China Morning Post håber demonstranterne, at USA vil gennemføre et stykke lovgivning, der vil skal øge den amerikanske opfattelse af Hongkongs særlige forhold til USA.

Hongkong har siden 1997 været en del af Kina under devisen "et land, to systemer".

Demonstranter har sommeren igennem protesteret over, hvad de opfatter som en svækkelse af de særlige demokratiske rettigheder, der findes i Hongkong.

Det stykke lovgivning, der kaldes "Menneskerettigheder og demokrati i Hongkong-loven", vil kræve, at USA hvert år undersøger, at menneskerettigheder og demokratiske rettigheder i Hongkong ikke svækkes.

Hvis de svækkes, skal USA straffe Kina ved at ændre på de særligt gunstige handelsvilkår, som USA har med Hongkong.

Forslaget blev introduceret i 2017 af republikanerne Chris Smith og Marco Rubio i Kongressen og nyder opbakning fra medlemmer af begge partier.

- Vi er her for at bede den amerikanske regering vedtage loven, siger en 22-årig demonstrant til South China Morning Post.

- Vi forræder ikke Hongkong, men forsvarer forfatningen i Hongkong, der lover os demokrati og menneskerettigheder.

Demonstranten ønsker ikke at få sit navn frem.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der demonstranter, som råber på, at USA skal befri Hongkong.

- Kæmp for frihed, stå skulder ved skulder med Hongkong. Gør modstand mod Beijing, befri Hongkong, råber demonstranterne ifølge Reuters.

Reuters skriver videre, at den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, opfordrer Kina til ikke at udøve unødige magtanvendelser mod demonstranterne foran ambassaden.

Tidligere har USA's vicepræsident, Mike Pence, udstedt en lignende opfordring.

Ifølge Pence vil en hårdhændet behandling af demonstranterne i Hongkong gøre det sværere at nå en aftale mellem USA og Kina i den verserende handelsstrid mellem de to lande.