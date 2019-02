Demokrater fremsætter forslag om at blokere nødretstilstand

Demokraterne i Repræsentanternes Hus i USA har fredag fremsat en resolution om at blokere den nødretstilstand, som præsident Donald Trump har indført for at sikre finansiering til en mur ved grænsen til Mexico.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Beslutningen indleder et stort slag mellem Trump og Demokraterne. I sidste ende kan det føre til, at Trump nedlægger sit første veto som præsident.

En af Trumps rådgivere har således tidligere sagt, at præsidenten ikke vil holde sig tilbage for at beskytte nødretstilstanden.

- Han kommer til at beskytte sin erklæring om nødretstilstand, (det er, red.) garanteret, sagde rådgiver Stephen Miller i et interview med mediet Fox News, da der første gang opstod snak om en resolution.

Det forventes, at Repræsentanternes Hus - hvor Demokraterne har flertal - kommer til at stemme om resolutionen allerede i næste uge. Her ventes den at blive vedtaget uden problemer.

Også i Senatet - hvor Republikanerne har flertal - spås den dog gode chancer.

Adskillige republikanske senatorer har allerede indikeret, at de vil stemme imod præsident Trump.

Hvis Donald Trump nedlægger veto mod resolutionen, vil det kræve to tredjedele flertal i begge Kongressens kamre for at få den endeligt vedtaget. Det vurderes at blive svært at opnå.

Trump erklærede nødretstilstanden 15. februar i et forsøg på at gå udenom Kongressen, der ikke vil sætte penge af til hans bebudede mur langs den amerikansk-mexicanske grænse.

Erklæringen kan åbne for, at Trump kan bruge penge fra forsvarsbudgettet til projektet.

Regeringen skal have fundet i alt otte milliarder dollar, som Trump kan bruge til at betale for arbejdet med at bygge en mur. Det sagde en højtstående kilde fra Det Hvide Hus i sidste uge ifølge Reuters.

Pengene skal komme fra militærets anlægsbudget og fra indsatser mod narkotika.