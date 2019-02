Demokrater: Lovløst af Trump at erklære nødsituation

USA's præsident vil erklære national nødsituation for at få sin grænsemur. Demokrater kalder det "lovløst".

Demokratiske ledere langer hårdt ud efter den amerikanske præsident, Donald Trump, for at ville erklære national nødsituation.

Både formanden for Repræsentanternes Hus, Demokraten Nancy Pelosi, og den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, kritiserer beslutningen.

Hvis Trump erklærer nødsituation, så vil han udføre "en lovløs gerning", lyder det fra Schumer. Den demokratiske leder advarer samtidig om, at Kongressen vil tage skridt mod at stoppe præsidenten.

- At erklære national nødsituation vil være en lovløs gerning - et stort misbrug af præsidentens magt, siger Schumer.

Nancy Pelosi siger på et pressemøde, at Trumps beslutning uden tvivl skaber "ubehag" blandt republikanske kongresmedlemmer.

Samtidig kalder hun hele idéen om en nødsituation ved den sydlige grænse for "en illusion" og "noget, præsidenten har skabt i sit eget hoved".

Torsdag aften har en talskvinde i Det Hvide Hus bekræftet, at Trump vil underskrive finansloven og erklære national nødsituation for at finansiere sin grænsemur.

Dermed vil præsidenten underskrive den seneste budgetaftale, der er blevet forhandlet i Kongressen, for at forhindre endnu en delvis nedlukning af statsapparatet.