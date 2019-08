Heidemarie Liebo i den tyske delstat Brandenburg fortæller, at den må prøve noget nyt efter 30 år med socialdemokratisk styre. Hun siger, at delstaten ved grænsen til Polen bliver forsømt af myndighederne, som taler om at bygge et 5G-netværk. I forvejen har indbyggerne i hendes by problemer med at komme på det nuværende mobilnet.