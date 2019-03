Delstat i USA sagsøger biskop for at ansætte pædofile præster

Et bispedømme og en biskop er sagsøgt for at have ansat præster vel vidende om overgrebsanklager mod dem.

En biskop og et katolsk bispedømme i West Virginia er blevet sagsøgt for at have ansat pædofile præster vel vidende om overgrebsanklager mod dem.

Præsterne skal have forgrebet sig på børn på skoler og på lejrture.

Det vidste bispedømmet Wheeling-Charleston og dets tidligere overhoved, biskop Michael Bransfield, som alligevel valgte at ansatte præsterne.

Statsadvokaten i West Virginia, Patrick Morrisey, har tirsdag annonceret, at delstaten har lagt sag an mod bispedømmet og biskoppen.

- Den katolske kirke har længe skjult og benægtet, at den huser præster, som har begået overgreb mod børn. Også her i West Virginia, siger Patrick Morrisey natten til onsdag dansk tid.

- Kirken må fortælle, hvad den ved. Kirken må åbne sine arkiver for offentligheden og fortælle, hvordan den har handlet på hver og en af de troværdige anklager om seksuelle overgreb, som kirken fik kendskab til.

Statsadvokaten understreger samtidig, at det er vigtigt, at identiteten på ofrene og deres familier fortsat bliver beskyttet.

I et tilfælde skal en præst have tilstået et overgreb i 1980'erne på en studerende på en high school, hvor han blev fyret fra. Alligevel havde han ingen problemer med at få arbejde på en folkeskole i samme stift flere år senere.

En anden præst skal til en ansættelsessamtale have indrømmet at have været anklaget for overgreb på en mindreårig i 1979. Han fik alligevel jobbet og arbejdede på den pågældende folkeskole i fire år.

I et tredje tilfælde skal en lærer, der tidligere var dømt for voldtægt, være blevet ansat til at undervise på en high school i Wheeling-Charleston.

Den katolske kirke har selv undersøgt anklagerne. Kirken offentliggjorde for nylig, at biskop Bransfield er blevet suspenderet for sine kirkelige pligter efter anklager om sexchikane mod voksne.

Bispedømmet Wheeling-Charleston har ikke kommenteret søgsmålet.