Delegation fra Yemen er rejst til forhandling i Sverige

En række vestlige lande presser stadig mere på for at få en afslutning på den langvarige konflikt i Yemen.

Et fly med en delegation, der repræsenterer Houthi-oprørerne i Yemen, lettede tirsdag i Sanaa med retning mod fredsforhandlinger i Sverige, oplyser tv-stationen Alarabiya.

FN's særlige udsending til Yemen, Martin Griffiths, er om bord i flyet.

De FN-støttede fredsforhandlinger om Yemen skal efter planen indledes tirsdag, men datoen kan blive rykket af hensyn til "logistik".

En række vestlige lande har presset stadig mere på for at få en afslutning på den langvarige konflikt, der har bragt Yemen på randen af en sultkatastrofe og kostet over 10.000 mennesker livet.

Griffiths kom i sidste uge til Yemens hovedstad, Sanaa, som er kontrolleret af Houthi-oprørerne.

Et flertal af medlemmerne i det amerikanske senat stemte onsdag for at udarbejde en resolution med krav om at standse USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen.

Krigen i Yemen brød ud i 2015.

Saudi-Arabien gik i krig mod Houthi-bevægelsen i Yemen den 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Abd Rabbo Mansour Hadi.

Siden har krigen udviklet sig til den største humanitære katastrofe i verden.

Tre millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem. Over 22 millioner mennesker har behov for nødhjælp, heraf 11,3 millioner børn.