Danskere smuglede svinesæd til Australien i shampooflasker

To danske svineavlere i Australien er blevet idømt fængselsstraf for igennem en længere årrække ulovligt at importere dansk svinesæd.

Det oplyser Australiens landbrugsminister, Bridget McKenzie, onsdag.

Det drejer sig om Torben Sørensen, der er direktør i GD Pork i Vestaustralien, samt Henning Laue, der har en lederrolle i virksomheden.

De er blevet idømt henholdsvis tre og to års fængsel, lyder det.

Importen af den ulovlige sæd er sket i shampooflasker. Det er foregået i løbet af adskillige år fra maj 2009 til marts 2017.

De to danskere er blevet straffet for at opnå en urimelig fordel ved at få genetisk diversitet gennem import af dansk svinesæd. Importen har bragt landets svineindustri "i alvorlig fare", siger den australske landbrugsminister.

Svinesæden er blevet bragt til Australien af danske investorer og er blevet brugt i virksomhedens kunstige svineavl.

Mindst 199 søer er blevet insemineret med den importerede sæd. Det har ført til fødslen af mere end 2000 smågrise, skriver australske ABC News.

- Det viser en foruroligende ringeagt over for de love, der beskytter de 2700 australske svineproducenters levebrød, siger Bridget McKenzie.

Hun tilføjer, at straffen er et "klart signal om, at brud på Australiens biosikkerhedsregler ikke vil blive tolereret".

De australske myndigheder har yderst strenge regler for, hvilke biologiske produkter der må bringes ind i landet.

Ifølge ABC News har danske svin bedre genetik end australske, når det kommer til fertilitet. En dansk so får i gennemsnit 32 smågrise per år, mens det for australske er 26.

GD Pork gik i slutningen af 2018 i betalingsstandsning. Ifølge flere australske medier hang det primært sammen med lave priser på svinekød.

Det har betydet, at selskabets omkostninger har oversteget salgsprisen.

GD Pork er ejet af et dansk selskab kaldet Pork Australia. Det er i år bukket under som følge af problemerne i det australske selskab og forventes opløst i år.

Pork Australias resultat for 2018 viste et underskud på 24 millioner kroner. Det skyldes, at investeringen i GD Pork er nedskrevet til 0 kroner.