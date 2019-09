Danskere i spanske turistmål varsles om mulige oversvømmelser

Udenrigsministeriets Borgerservice advarer om voldsomt uvejr og risiko for oversvømmelser i flere spanske turistmål.

Det drejer sig om byerne Alicante, Valencia og Murcia. Det skriver Borgerservice på Twitter onsdag aften.

- Voldsomt uvejr kan medføre oversvømmelser i Alicante, Valencia og Murcia. Følg de lokale myndigheders anvisninger, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Tidligere på ugen ramte ekstremt uvejr Mallorca. Her var det med både tornadoer og oversvømmelser til følge.

Spaniens meteorologiske institut (AEMET) har nu udstedt en rød advarsel om risiko for ekstremt vejr.

Det er en storm, der bevæger sig langsomt og ventes at bringe store mængder regn med til større dele af Spaniens østkyst.

Danskere i området opfordres af Udenrigsministeriet til at holde sig opdateret på AEMET's hjemmeside. Man kan også søge oplysninger via Udenrigsministeriets app Rejseklar.

Det voldsomme regnvejr ventes ifølge AEMET at ramme Valencia tidligt torsdag. Det står til at fortsætte med enkelte ophold over nogle dage.

På Mallorca medførte det voldsomme uvejr en del skader. Flere fly måttes ledes uden om øen.

Billeder fra den lokale engelsksprogede avis Majorca Daily Bulletin viser hagl cirka på størrelse med dueæg.

Vindstød nåede op på 100 kilometer i timen, og nogle floder gik over deres bredder.

Det østlige Spanien lokker hvert år millioner af turister til.

Valencia og Alicante er de to største byer i Valencia-regionen.